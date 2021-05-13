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Велосипедистка погибла под колесами «УРАЛа» в Красногородском районе

Велосипедистка 2000 года рождения погибла под колесами грузовой машины «УРАЛ» в Красногородском районе 14 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 14.30 на 33-м километре дороги Красногородск - Кресты. По предварительной информации, девушка выезжала на велосипеде на проезжую часть с прилегающей территории, после чего ее сбил грузовик, которым управлял водитель 1994 года рождения.

На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.