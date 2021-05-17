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Водитель получил травму в ДТП на Алмазной в Пскове. ФОТО

Водитель получил травму в результате столкновения двух автомашин в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, ДТП произошло 15 мая в 19.40 у дома №1-б по улице Алмазной.

Водитель автомобиля ВАЗ-21114, мужчина 1984 года рождения, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с впереди движущимся транспортным средством – автомобилем «Шкода Октавия».

У водителя «Шкоды» 1989 года рождения выявлен ушиб шеи. После осмотра его оставили на месте происшествия.

Оба водителя были трезвыми.

Водитель ВАЗа привлечен к административной ответственности по статье 12.15 КоАП РФ. Ему выписали штраф в размере 1500 рублей.