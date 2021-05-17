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Стали известны подробности ДТП с пострадавшими в Островском районе. ФОТО

Стали известны подробности ДТП с пострадавшими в Островском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, дорожная авария произошла в 10.10 на 351-м километре дороги Санкт-Петербург –Невель.

Водитель 1969 года рождения, управляя автомашиной «Газель Некст», при выбранной скорости не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением. Автомобиль съехал в правый кювет с последующим наездом на электроопору.

Автомобиль получил технические повреждения. Оказана медицинская помощь водителю и двум пассажирам - мужчинам 1967 и 1989 годов рождения. Автомобиль имеет московские номера, пострадавшие – жители Псковской области.