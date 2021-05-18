←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Правила замены масла
Вся правда о кондиционере
в МРЭО Живая очередь
Какой автомобиль надежнее?
Кто на чем экономит при обслуживании?
да-да уже встаю
в чем подвох с ремонтом у гаражных мастеров
вот кто всех дешевле
Почему нужно менять резину сейчас?
Все ограничения движения
Кольцо с дровяником
Автобус в новый район
Новые штрафы Для псковичей
Как это? Кольца не будет?
Обязательно бахнем Но потом
Остановку? Да пусть переносят
ещё ДТП 18.05.2021 10:100 Два человека пострадали в тройном ДТП в Пскове. ФОТО 18.05.2021 11:320 Пассажиры пострадали в ДТП на дорогах в Порховском и Островском районах. ФОТО 18.05.2021 11:100 В Порховском районе автомобиль сбил косулю, в Плюсском - кабана 18.05.2021 10:100 Два человека пострадали в тройном ДТП в Пскове. ФОТО 17.05.2021 17:201 Стали известны подробности ДТП с пострадавшими в Островском районе. ФОТО 17.05.2021 13:010 Водитель грузовика сбил косулю под Псковом
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Порховском районе автомобиль сбил косулю, в Плюсском - кабана

18.05.2021 11:10|ПсковКомментариев: 0

Еще два наезда на диких животных зарегистрированы в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД по Псковской области.

Так, в Порховском районе сбита косуля. 18 мая в 09.10 на 5-м километре дороги Порхов – Успенье неустановленный водитель автомобиля ВАЗ-2115 совершил наезд на выбежавшее на дорогу животное. Автомобилист скрылся с места ДТП. Его личность устанавливается.

Второй случай произошел в Плюсском районе. 17 мая в 13.30 на 47-м километре дороги Заполье - Гдов водитель автомашины «Шкода Рапид» совершил столкновение с внезапно выбежавшим диким животным. Кабан ударился об одну из пассажирских дверей. Автомашина получила технические повреждения. Пострадавших нет.

Напомним, 17 мая около 4.00 водитель «Исузу» сбил косулю на 293-м километре трассы в Псковском районе. Водитель и автомашина не пострадали.

Теги: #ДТП #Плюсский район #Порховский район #дикие животные
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
При какой цене на бензин и ДТ вы откажетесь от автомобиля?
В опросе приняло участие 870 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
18.05.2021, 11:320 Пассажиры пострадали в ДТП на дорогах в Порховском и Островском районах. ФОТО 18.05.2021, 11:100 В Порховском районе автомобиль сбил косулю, в Плюсском - кабана 18.05.2021, 10:100 Два человека пострадали в тройном ДТП в Пскове. ФОТО 17.05.2021, 17:450 ГИБДД проведет в псковских школах уроки по безопасности на дорогах
17.05.2021, 17:201 Стали известны подробности ДТП с пострадавшими в Островском районе. ФОТО 17.05.2021, 17:072 «Анжинерная» конструкция 17.05.2021, 16:433 Фотофакт: На одной из улиц Пскова под грузовиком провалился асфальт 17.05.2021, 15:440 Псковские автомобилисты стали чаще встречать на дорогах диких животных. ВИДЕО
17.05.2021, 15:261 В Псковской области продолжает дорожать дизельное топливо 17.05.2021, 13:587 Ремонт площади Победы в Пскове завершится к сентябрю 17.05.2021, 13:010 Водитель грузовика сбил косулю под Псковом 17.05.2021, 12:040 Микроавтобус опрокинулся на трассе под Островом, есть пострадавшие
17.05.2021, 11:412 Руки чувствуют: автомеханик из Пскова рассказал об особенностях профессии 17.05.2021, 10:500 Более 2000 нарушений пресекли псковские сотрудники ГИБДД за неделю 17.05.2021, 10:310 Водитель получил травму в ДТП на Алмазной в Пскове. ФОТО 16.05.2021, 09:591 ГИБДД придумала новый способ ловить нарушителей
15.05.2021, 20:320 Николай Козловский рассказал, какие дороги отремонтируют в Великих Луках в этом году 15.05.2021, 15:300 Пожилую женщину сбил автомобиль в Острове 15.05.2021, 11:530 40 рабочих и механизаторов ремонтируют трассу Дедовичи – Дно – Костыжицы 14.05.2021, 18:347 Жителям Псковской области предлагают застраховать автомобиль на почте
14.05.2021, 16:300 Велосипедистка погибла под колесами «УРАЛа» в Красногородском районе 14.05.2021, 11:190 Житель Брянской области ушибся при съезде автомобиля в кювет в Опочецком районе 14.05.2021, 10:590 Псковичам напомнили порядок проведения экзамена для получения водительского удостоверения 14.05.2021, 02:390 87-летняя петербурженка пострадала в ДТП в Плюсском районе
13.05.2021, 14:410 Железнодорожный переезд в Великих Луках перекроют из-за капремонта 13.05.2021, 13:340 Водитель «‎Мицубиси» врезался в ‎«‎Форд» на Рижском проспекте в Пскове 13.05.2021, 12:430 «Рено» перевернулся на трассе под Островом, пострадала женщина 13.05.2021, 12:380 КОВИДный год. Что изменилось на рынке послепродажного обслуживания автомобилей?
13.05.2021, 10:042 «Тойота» лишилась бампера из-за неправильного проезда перекрестка в Пскове. ФОТО 13.05.2021, 09:105 Псковским автомобилистам предложили пересесть на велосипеды 12.05.2021, 23:200 В Пскове на площади Ленина продолжается устройство полосы для разворота. ФОТО 12.05.2021, 21:241 В Пскове приступили к первым в этом году покосам травы
12.05.2021, 20:181 Псковское ГИБДД назвало основное правило, которое спасет жизнь пешеходу 12.05.2021, 17:101 Полицейские вытащили застрявший в грязи автомобиль великолучанок. ВИДЕО 12.05.2021, 16:260 В России на 30% увеличат расходы на дороги 12.05.2021, 13:550 Две женщины пострадали в ночном ДТП на улице Поземского в Пскове. ФОТО
12.05.2021, 13:150 Дедушку с внуком сбили на проспекте Гагарина в Великих Луках 12.05.2021, 12:430 В Пустошкинском районе начинается капремонт участка федеральной дороги 12.05.2021, 11:150 Повторно севший за руль нетрезвым пскович попался полицейским 11.05.2021, 21:195 В Пскове на пешеходном переходе сбили 9-летнюю девочку
11.05.2021, 21:140 Нетрезвого водителя мопеда остановили полицейские в Дедовичском районе 11.05.2021, 20:360 В Куньинском районе продолжается капитальный ремонт дороги 11.05.2021, 18:540 Опубликованы фото с места ДТП в Псковском районе, в котором погиб ребенок 11.05.2021, 17:440 Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Псковском районе, в котором погибла 8-летняя девочка
11.05.2021, 17:050 8-летняя девочка погибла под колесами автомобиля в Псковском районе 11.05.2021, 15:230 Сотрудники псковского ОМОН помогли попавшему в ДТП водителю 11.05.2021, 14:480 Стали известны подробности ДТП на трассе в Плюсском районе 11.05.2021, 13:011 Грузовик со свиньями перевернулся в Великолукском районе
11.05.2021, 10:530 Опасные деревья спилят вдоль Гдовского шоссе 11.05.2021, 10:360 Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Плюсском районе. ВИДЕО 11.05.2021, 10:150 Дорогу в Стругокрасненском районе отремонтируют по нацпроекту 11.05.2021, 10:020 Фотофакт: Необычная разметка
11.05.2021, 09:380 Более 3000 нарушений выявили псковские сотрудники ГИБДД на майских праздниках 11.05.2021, 08:500 Водителей предупредили о трех ошибках, «убивающих» мотор летом 11.05.2021, 08:170 Центробанк проверит страховщиков такси 11.05.2021, 08:001 Дополнительные автобусы поедут от площади Ленина до Орлецов 11 мая
11.05.2021, 07:380 В России может вырасти штраф за безбилетный проезд 10.05.2021, 11:591 ГИБДД напомнила псковичам об ответственности за езду в состоянии опьянения 09.05.2021, 15:402 Автомобиль сбил велосипедиста под Псковом 08.05.2021, 22:190 ‎Ралли офф-роуд прошли в Новоржевском районе
08.05.2021, 18:140 Россиян призвали поторопиться с покупкой нового автомобиля 07.05.2021, 18:121 Российских водителей предупредили о восьми неожиданных штрафах 07.05.2021, 17:060 Автодорогу в Печорском районе реконструируют за 220 млн рублей 07.05.2021, 10:431 Из-за соревнований по велоспорту перекроют дороги в разных районах Псковской области
06.05.2021, 21:240 Обустроить парковку рядом с кладбищем в Соловьях просят жители Псковского района 06.05.2021, 20:090 На обходе Струг Красных и автодороге Новоржев – Кудеверь возобновлены ремонтные работы 06.05.2021, 19:194 Арестован виновный в смертельном ДТП на трассе Петербург-Псков 06.05.2021, 15:231 Около 2 тысяч нарушений парковки выявили в Псковской области с помощью «Паркона»
06.05.2021, 14:020 За невыделение парковок для инвалидов в Псковской области оштрафовали 4 организации 06.05.2021, 13:450 Подрядчик приступил к ремонту Пушкиногорского шоссе по «дорожному нацпроекту» 06.05.2021, 11:351 В завершающую стадию вошла реконструкция дороги от Лавров к границе с Латвией   06.05.2021, 10:550 Участок дороги в Плюсском районе перекроют 8 мая из-за ралли
05.05.2021, 15:420 Провалы асфальтобетона заполняют смесью недалеко от Палкино по нацпроекту 05.05.2021, 14:480 На пять часов закроют для транспорта площадь Победы в Пскове и окрестные улицы 05.05.2021, 13:120 За неделю в Псковской области 39 водителей попались пьяными за рулем 04.05.2021, 21:450 Псковским автовладельцам напомнили об ответственности за дачу взятки
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.