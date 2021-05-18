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В Порховском районе автомобиль сбил косулю, в Плюсском - кабана

Еще два наезда на диких животных зарегистрированы в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД по Псковской области.

Так, в Порховском районе сбита косуля. 18 мая в 09.10 на 5-м километре дороги Порхов – Успенье неустановленный водитель автомобиля ВАЗ-2115 совершил наезд на выбежавшее на дорогу животное. Автомобилист скрылся с места ДТП. Его личность устанавливается.

Второй случай произошел в Плюсском районе. 17 мая в 13.30 на 47-м километре дороги Заполье - Гдов водитель автомашины «Шкода Рапид» совершил столкновение с внезапно выбежавшим диким животным. Кабан ударился об одну из пассажирских дверей. Автомашина получила технические повреждения. Пострадавших нет.

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Напомним, 17 мая около 4.00 водитель «Исузу» сбил косулю на 293-м километре трассы в Псковском районе. Водитель и автомашина не пострадали.