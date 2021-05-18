АвтоМир / Происшествия / ДТП

Мужчина пробил головой лобовое стекло в ДТП в Плюсском районе

38-летний мужчина пробил головой лобовое стекло автомобиля в результате ДТП в Плюсском районе. Об этом сообщает газета «Плюсский край».

ДТП произошло на региональной автодороге Заполье – Гдов, рядом с деревней Которск, сегодня около 17:00.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2105 выбрал небезопасную скорость движения. Совершая поворот, он зацепил обочину дороги, в результате чего не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и съехал в кювет.

Мужчину госпитализировали. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ДПС и бригада скорой медицинской помощи.