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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Двух подростков сбили на пешеходном переходе в Псковском районе

18.05.2021 20:11|ПсковКомментариев: 1

Двух подростков сбили на пешеходном переходе в Псковском районе. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Около 19.30 водитель автомобиля «Форд Фьюжн», мужчина 1994 года рождения, двигался по дороге со стороны деревни Родина Псковского района.

Поворачивая налево, он совершил наезд на двух пешеходов — девушку и молодого человека 2003 и 2004 годов рождения. По предварительной информации, они переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавших госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Теги: #ДТП #псковский район #авария #подростки
Источник: Псковская Лента Новостей
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