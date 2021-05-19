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Стали известны подробности ДТП с двумя сбитыми пешеходами в Пскове

Стали известны подробности ДТП с двумя сбитыми пешеходами в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД по Псковской области, уточнено время происшествия – оно произошло 18 мая в 19.22 - на Рижском проспекте, 104А.

Водитель 1994 года рождения, управляя автомашиной «Форд Фокус C-MAX», при повороте налево на регулируемом перекрестке совершил наезд пешеходов: юношу 2004 года рождения и девушку 2003 года рождения, которые переходили проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Уточнена информация о травмах. В результате ДТП юноша получил ушибы правого плечевого сустава и нижней трети правого бедра, ссадину правого локтевого сустава. Он доставлен в детскую областную больницу, после осмотра отпущен. У девушки выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа со смещением, ссадина в области левой подвздошной кости, ушиб и ссадины коленных и локтевых суставов, ушиб в области лба. Она госпитализирована в детскую областную больницу, неврологическое отделение.

Водитель был трезв. Автомобиль имеет эстонские номера.