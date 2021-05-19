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Выбивший головой лобовое стекло водитель в Плюсском районе оказался пьяным

Выбивший головой лобовое стекло водитель в Плюсском районе оказался пьяным. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, водитель автомобиля ВАЗ-21053, мужчина 1982 года рождения, ехал за рулем в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления.

На опасном повороте дороги он не справился с управлением и съехал в левый кювет, где автомобиль опрокинулся. Уточнено время и место происшествия - оно произошло 18 мая в 16.15 на 10-м километре дороги Заполье - Плюсса - Ляды - Гдов. Ранее сообщалось, что ДТП произошло рядом с деревней Которск.

Также уточняется информация о травмах. У водителя выявлены закрытый перелом третьего поясничного отдела позвоночника, тупая травма живота, многочисленные ссадины верхних конечностей. Он госпитализирован в Псковскую областную больницу.

Ранее сообщалось, что 38-летний мужчина пробил головой лобовое стекло автомобиля в результате ДТП.