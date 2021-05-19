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ДТП мешает движению автомобилей на Рижском проспекте в Пскове

Дорожно-транспортное происшествие мешает движению автомобилей у дома №41 на Рижском проспекте в Пскове вечером 19 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили очевидцы ДТП.

Занята правая полоса при движении от «Маяка» к улице Юбилейной.