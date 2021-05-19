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Девочка 2017 года рождения пострадала в ДТП в Пскове

Девочка 2017 года рождения пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

Напомним, ДТП произошло сегодня, 19 мая, в 17.05 у дома №60 на улице Коммунальной в Пскове. По предварительной информации, водитель автомобиля «Мазда» - женщина 1987 года рождения - поворачивала с улицы Коммунальной в сторону «Гулливера» и столкнулась с автомобилем «Шкода» (такси), которым управлял мужчина 1984 года рождения.

Девочка, находившаяся в такси, получила, по предварительным данным, ушиб головы.