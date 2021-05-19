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Водитель пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Дно. ФОТО

Водитель пострадал в результате столкновения двух автомашин в городе Дно. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, ДТП произошло 19 мая около 15.50 минут на перекрестке улиц Калинина и Крестьянской.

Мужчина 1982 года рождения, управляя автомашиной «Фольксваген», не выполнил требование ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом проезда перекрестков, и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением водителя 1974 года рождения. Последний получил телесные повреждения и обратился за медицинской помощью.

Оба водителя трезвы, водитель ВАЗа ранее был лишен права управления.

19 мая в 20.40 на 37-м километре дороги Псков - Гдов водитель мопеда «Альфа», мужчина 1982 года рождения, на прямом участке дороги не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части. Он получил перелом ключицы, доставлен в областную больницу. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также уточнена информация о пострадавших в столкновении двух автомашин в Пскове в 17:05 у дома №60 по улице Коммунальной. Пострадали двое - пассажиры «Шкоды» 1983 и 2017 годов рождения. Они получили ушибы. Ранее сообщалось, что водитель «Мазды», женщина 1987 года рождения, на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора совершила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Шкода» (такси) под управлением водителя 1984 года рождения. Водители были трезвыми.