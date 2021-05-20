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АвтоМир / Происшествия / ДТП

ДТП в Пустошкинском районе обошлось без пострадавших

20.05.2021 23:12|ПсковКомментариев: 0

ДТП, произошедшее сегодня, 20 мая, в Пустошкинском районе, обошлось без пострадавших. Об этом пишет районная газета «Вперед».

Фото: Сообщество «Говорит Пустошка» «ВКонтакте»

По информации издания, на 461-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель водитель автомобиля марки «Рено» потерял управление в связи с тем, что уснул за рулем, и совершил столкновение с дорожным барьерным ограждением. Машина опрокинулась на проезжей части. Пострадавших нет.

На месте ДТП работали сотрудники Пустошкинской пожарно-спасательной части и местного филиала дорожного предприятия.

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Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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