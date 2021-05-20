ДТП в Пустошкинском районе обошлось без пострадавших

ДТП, произошедшее сегодня, 20 мая, в Пустошкинском районе, обошлось без пострадавших. Об этом пишет районная газета «Вперед».
Фото: Сообщество «Говорит Пустошка» «ВКонтакте»
По информации издания, на 461-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель водитель автомобиля марки «Рено» потерял управление в связи с тем, что уснул за рулем, и совершил столкновение с дорожным барьерным ограждением. Машина опрокинулась на проезжей части. Пострадавших нет.
На месте ДТП работали сотрудники Пустошкинской пожарно-спасательной части и местного филиала дорожного предприятия.