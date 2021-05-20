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Водитель скутера госпитализирован после ДТП в Пскове. ФОТО

Водитель легкового автомобиля травмировал скутериста в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, это произошло 21 мая в 7.40 на Ленинградском шоссе, 24/6.

По предварительной информации, водитель «Фольксваген Поло», мужчина 1974 года рождения, при выезде с второстепенной дороги, с улицы Харченко, при повороте налево не уступил дорогу скутеру «Вулкан» под управлением мужчины 1998 года рождения. Скутерист двигался в прямом направлении от «шпиля» в Крестах, в сторону Санкт-Петербурга.

Водитель скутера получил травмы: закрытый перелом нижней трети левого бедра со смещением и ушибленную рану левой голени. Он доставлен в областную больницу.

Водитель автомашины по внешним признакам был трезвым. Будет проводиться медосвидетельствование.

Скутер не имел госномеров, однако мощность двигателя не требует регистрации.