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Пассажирка пострадала в тройном ДТП на трассе в Псковском районе

Пассажирка пострадала в результате столкновения трех автомашин в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД ОМВД по Псковскому району, ДТП произошло 21 мая около 14.00 на 271-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель.

По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ-3302, мужчина 1983 года рождения, не обеспечил безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта и врезался в выполняющий поворот налево автомобиль «Лада Ларгус» под управлением мужчины 1950 года рождения. После столкновения «Ларгус» занесло на полосу встречного движения, где он совершил столкновение со встречной автомашиной «Ниссан Террано» под управлением мужчины 1959 года.

В результате дорожной аварии пострадала пассажирка, владелец «Ниссана» 1970 года рождения. Она доставлена в больницу.

ДТП произошло у поворота на СНТ «Ветеран».