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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Полиция ищет свидетелей ДТП под Псковом с участием 17-летнего водителя

22.05.2021 19:13|ПсковКомментариев: 0

Полиция ищет свидетелей ДТП под Псковом с участием 17-летнего водителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по Псковскому району, в производстве следственного отдела находится уголовное дело, возбужденное 11 апреля 2021 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ, по факту дорожно-транспортного происшествия.

ходе расследования установлено, что 11 апреля 2021 около 03.07, 17 летний местный житель Псковского района С. управляя автомобилем марки ВАЗ 2114, двигаясь по 2 километру автодороги «Писковичи – Молгово», не справился с управлением своего транспортного средства, в результате чего съехал в кювет где опрокинулся. В результате произошедшего ДТП 2 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В связи с расследованием уголовного дела свидетелей и очевидцев произошедшего просят обратиться в органы предварительного следствия по телефону 676872 дежурная часть ОМВД России по Псковскому району, либо в кабинет №23 ОМВД России по Псковскому району к старшему следователю Егорову И.Б.

Теги: #псковский район #дети за рулем
Источник: Псковская Лента Новостей
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