АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове водитель «Киа» проехала по ноге ребенку

В Пскове водитель автомашины проехала по ноге ребенку. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по г. Пскову, это произошло 22 мая около 13.15 на Октябрьском проспекте у дома №50 корпус 3 (поблизости от магазина «Охотник»)

По предварительной информации, ребенок 2015 года рождения не убедился в безопасности, вышел на проезжую часть. На него совершила наезд «КИА», за рулем женщина 1980 года рождения.

Предварительный диагноз под вопросом – закрытый перелом костей левой стопы.

Папа ребенка находился рядом.

В связи с данным происшествием полиция просит родителей не оставлять без присмотра детей, особенно вблизи проезжей части и при переходе.