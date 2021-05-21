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ВАЗ врезался в автобус на трассе Псков – Изборск, пострадали трое

Три человека пострадали в ДТП в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД ОМВД по Псковскому району, это произошло 22 мая около 20.00 на 8-м километре федеральной дороги Псков – Старый – Изборск – граница с республикой Эстония.

Водитель рейсового автобуса ПАЗ маршрута «Площадь Ленина – Тямша» остановился на запрещающий сигнал светофора у поворота на деревню Подосье. Сзади в него врезался ВАЗ-2115 под управлением мужчины 1984 года рождения.

Госпитализированы три человека – водитель легковой автомашины и два пассажира. Водитель был без сознания, его пришлось деблокировать сотрудникам МЧС. Водитель не имеет права управления, неоднократно привлекался к административной ответственности. Пассажиры имели признаки алкогольного опьянения.

По предварительной информации, среди пассажиров пострадавших нет.

Данный маршрут обслуживается частной транспортной компанией.