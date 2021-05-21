АвтоМир / Происшествия / ДТП

Двое пострадали из-за проезда на запрещающий сигнал светофора на объездной дороге Пскова. ФОТО

Два человека пострадали из-за проезда на запрещающий сигнал светофора на объездной дороге Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД ОМВД по Псковскому району, столкновение произошло 22 мая в 8.20 на 8-м километре дороги Северный обход Пскова, на перекрестке с Ваулиногорским шоссе.

Водитель «Сузуки Витара», житель Санкт-Петербурга 1950 года рождения, проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Форд Транзит» под управлением мужчины 1971 гожа рождения.

Пострадали пассажирки двух автомашин – в «Сузуки» женщина 1956 года рождения, в «Форде» 1979 года рождения. Они получили ушибы и другие травмы.