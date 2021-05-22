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Врезавшийся в автобус в Псковском районе водитель ВАЗа был пьян

Водитель автомобиля ВАЗ-2115, который вечером 22 мая врезался в автобус ПАЗ на 8-м километре дороги Псков – Старый – Изборск – граница с Эстонией, рядом с деревней Подосье Псковского района, был пьян. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Водитель автомобиля, житель Псковского района 1984 года рождения, не обеспечил безопасную дистанцию и совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП он получил черепно-мозговую траву, перелом грудных позвонков, множественные переломы ребер, мужчина доставлен в больницу.

Также уточнены диагнозы еще двух пострадавших 1993 и 1983 годов рождения — пассажиров ВАЗа, жителей города Дно и Псковского района, которые тоже на момент дорожной аварии пребывали в состоянии алкогольного опьянения. У первого медики выявили ушибы мягких тканей лица и правой кисти, перелом костей носа, у второго — тупую травму грудной клетки и ушиб правового бедра.

Кроме того, пострадала находившаяся в автомашине жительница Печорского района 1996 года рождения — она получила закрытый перелом правового предплечья.