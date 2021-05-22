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Стали известны новые подробности ДТП на объездной дороге Пскова

Стали известны новые подробности ДТП, которое произошло 22 мая в 8.20 на 8-м километре дороги «Северный обход города Пскова». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, оба водителя-участника дорожной аварии были трезвые.

Водитель «Сузуки Витара», житель Санкт-Петербурга 1950 года рождения, проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Форд Транзит» под управлением жителя Пскова 1971 года рождения.

В результате ДТП пострадала пассажирка «Сузуки», жительница деревни Соловьи 1956 года рождения. Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом носа, ушиб правой кисти. Кроме того, ушиб правого бедра получила пассажирка «Форда», жительница Пскова 1979 года рождения, госпитализация не потребовалась.