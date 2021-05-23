ДТП произошло в Пустошкинском районе, есть пострадавшие. ФОТО

Три человека, по предварительным данным, пострадали в результате ДТП в Пустошкинском районе. Дорожная авария произошла на трассе, недалеко от поворота на турбазу «Алоль», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД.
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По имеющимся данным, водитель автомобиля «Лада», выезжая со стороны турбазы, не уступил дорогу движущемуся в направлении города Пскова автомобилю «Ситроен». Информация об обстоятельствах ДТП уточняется.
По предварительным данным, пострадали 3 человека в последнем автомобиле.