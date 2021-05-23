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В Псковской области автомобилист из Витебска не уступил дорогу москвичу

Стали известны подробности ДТП, которое произошло сегодня, 23 мая, в 16.35 на трассе Санкт-Петербург — Невель в Пустошкинском районе, около поворота на турбазу «Алоль». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Фото: газета «Вперед»

Водитель «Лада Веста», мужчина 1962 года рождения, житель города Витебска (Белоруссия), выезжая из придорожного кармана на 457-м километре трассы, не уступил дорогу ехавшему по своей полосе из Пустошки в Псков автомобилю «Ситроен» под управлением жителя Москвы 1958 года рождения.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека, все - жители Москвы. Водитель «Ситроена» получил ушибы грудной клетки и левого коленного сустава, пассажирка 1968 года рождения — сотрясение головного мозга, ушиб правой кисти, пассажир 1952 года рождения — сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, рубленую рану лба, рваную рану теменной области, ушиб шейного отдела позвоночника.

В настоящее время материал проверки находится в ОГИБДД, добавили в ведомстве.