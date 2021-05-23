Уточнен диагноз пострадавшего в ДТП в центре Пскова мальчика

ДТП произошло в Пустошкинском районе, есть пострадавшие. ФОТО

В Псковской области автомобилист из Витебска не уступил дорогу москвичу

Две красные иномарки столкнулись на перекрестке Конной и Петровской в Пскове

В Псковской области автомобилист из Витебска не уступил дорогу москвичу

В Псковской области автомобилист из Витебска не уступил дорогу москвичу

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Две красные иномарки столкнулись на перекрестке Конной и Петровской в Пскове

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Автомобили «‎ Ниссан » и «‎ Рено » столкнулись на перекрестке в Пскове. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей. ДТП произошло 24 мая около 8.40 на пересечении улиц Конной и Петровской. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.