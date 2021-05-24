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Водитель «Волги» пострадала в Пскове из-за проехавшей на красный свет женщины

Водитель «Волги» пострадала на Рижском проспекте в Пскове из-за проехавшего на красный сигнал светофора водителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, ДТП произошло в 10.10 24 мая напротив дома №11.

По предварительным данным, водитель автомашины «Ниссан Кашкай», женщина 1985 года рождения, проехала регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. Она двигалась прямо в сторону Ольгинского моста. «Ниссан» столкнулся с автомобилем ГАЗ-3110 («Волга»), который ехал с улицы Петровской на разрешающий сигнал светофора.

Пострадала водитель «Волги». У женщины 1970 года рождения выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб височно-теменной области слева.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.