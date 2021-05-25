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Грузовик перевернулся на трассе в Гдовском районе

Грузовик перевернулся на трассе в Гдовском районе 24 мая. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД по Псковской области.

Фото здесь и далее: Виктор Старшинов / группа «Жесть по-псковски»

Инцидент произошел около 12.10 на 98-м километре дороги Псков — Гдов — Сланцы. Водитель автомобиля ГАЗ-6601, мужчина 1980 года рождения, зацепил обочину, в результате чего произошло опрокидывание машины.

Автомобиль получил повреждения. По предварительной информации, водитель не пострадал. Обстоятельства произошедшего уточняются.