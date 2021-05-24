Четыре человека пострадали в ДТП в Порховском районе

Четыре человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Порховском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
На 159-м километре автодороги «Псков - Новгород» произошло столкновение двух легковых автомашин. По предварительной информации, 26-летний водитель «Ауди» при повороте налево столкнулся с автомобилем «Лексус». Водитель последнего двигался во встречном направлении.
В результате аварии травмы получили водитель «Ауди» и три его пассажирки. Всех пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.
По имеющейся информации, одна из девушек находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.