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Опубликованы фото и видео с места ДТП в Порховском районе с четырьмя пострадавшими

Опубликованы фото и видео с места ДТП в Порховском районе, в результате которого пострадали четыре человека.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Как ранее сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на 159-м километре автодороги «Псков - Новгород» произошло столкновение двух легковых автомашин. По предварительной информации, 26-летний водитель «Ауди» при повороте налево столкнулся с автомобилем «Лексус». Водитель последнего двигался во встречном направлении.

В результате аварии травмы получили водитель «Ауди» и три его пассажирки. Всех пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

По имеющейся информации, одна из девушек находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.