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Скончалась одна из пострадавших в ДТП в Порховском районе

Скончалась одна из пострадавших в ДТП в Порховском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Девушка, доставленная в Псковскую областную больницу после ДТП в Порховском районе, скончалась. В настоящее время следственным отделом ОМВД по Порховскому району решается вопрос о возбуждении по факту ДТП уголовного дела», - сказали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, на 159-м километре автодороги «Псков - Новгород» произошло столкновение двух легковых автомашин. По предварительной информации, 26-летний водитель «Ауди» при повороте налево столкнулся с автомобилем «Лексус», который двигался во встречном направлении.

В результате аварии травмы получили водитель «Ауди» и три его пассажирки. Всех пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение, одну из них — в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.