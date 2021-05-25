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Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Порховском районе

Следователи возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Порховском районе, в результате которого скончался один человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, на 159-м километре автодороги «Псков - Новгород» произошло столкновение двух легковых автомашин. По предварительной информации, 26-летний водитель «Ауди» при повороте налево столкнулся с автомобилем «Лексус», который двигался во встречном направлении.

В результате аварии травмы получили водитель «Ауди» и три его пассажирки, одна из них скончалась в больнице.

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Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ. Проводится комплекс следственных мероприятий, назначены судебные экспертизы.