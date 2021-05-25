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Стали известны подробности ДТП с участием ребенка на Советской в Пскове

Стали известны подробности ДТП на улице Советской, 54 в Пскове, в котором пострадал ребенок. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, оно произошло 25 мая в 16.35.

Автомашиной «Тойота Авенсис» управляла женщина 1988 года рождения. Она совершила наезд на пешехода 2009 года рождения. Девочка перебегала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. Водитель была трезва.

В результате ДТП пешеход получила ушибы нижней трети голени, грудной клетки слева, ссадины в области левой голени. После медосмотра ее отпустили домой.

В связи наступлением летних каникул ГИБДД УМВД России по городу Пскову обращается ко всем взрослым участникам дорожного движения с просьбой не оставлять детей на улицах без присмотра. При пересечении проезжей части необходимо крепко держать ребенка за запястье руки, ориентироваться на сигналы светофора и переходить дорогу исключительно в зоне действия пешеходного перехода.

Обращаясь к водителям, ГИБДД города Пскова призывает соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными при подъезде к дворовой территории. «Если вы отправляетесь в поездку с ребенком, помните о необходимости применения ремней безопасности и детского удерживающего устройства, соответствующего весу и возрасту малыша, не забывайте пристегиваться сами. Важно помнить, что только собственным примером законопослушного поведения возможно привить юному участнику дорожного движения ответственность и дисциплинированность. Необходимо осознавать, что обучение безопасному поведению на дорогах, улицах и во дворах города – залог благополучия ребенка и спокойствия родителей», - заключили в ведомстве.