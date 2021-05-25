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В Пскове водитель «Рено» пострадал после наезда «Лады»

В Пскове водитель «Рено» пострадал после наезда «Лады». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 26 мая в 12.08 на улице Советской, 102.

Водитель «Лады», мужчина 1943 года рождения, совершил наезд на стоящий автомобиль «Рено Сценик». Находившийся в последней машине водитель 1958 года рождения получил телесные повреждения. У него выявили черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника.

Медики осмотрели мужчину на месте ДТП, от госпитализации он отказался. Водители были трезвы.