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Под Псковом грузовик оказался в кювете из-за лося. ФОТО

В Псковском районе водитель грузовика «Ивеко» съехал в кювет из-за экстренного торможения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД ОМВД по Псковскому району, это произошло днем 26 мая на 278-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель.

Водитель грузовика «Ивеко» при экстренном торможении не справился с управлением и съехал в кювет. Никто не пострадал. Автомобиль тоже не получил технических повреждений. Сообщается, что снизить скорость водителю пришлось из-за появления лося на дороге. Животное не пострадало, лось убежал в лес.

В настоящее время грузовик достают из кювета.

Наезд на лося также произошел 27 мая в 3.05 в Палкинском районе, на 306-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель. Гражданин 1981 года рождения за рулем «Ниссан Альмера» совершил наезд на лося. В результате никто не пострадал. Автомашина получила технические повреждения.

Как правило, наезды на животных происходят в темное время суток. Наибольшую опасность для водителя автомобиля представляют лоси. Столкновение с крупным парнокопытным соизмеримо с наездом на стену на скорости.

Госавтоинспекция Псковской области рекомендует автомобилистам быть предельно внимательными на трассах, особенно в зоне действия дорожного знака «Дикие животные», где необходимо снижать скорость.

При движении вне населенных пунктов и отсутствии встречного транспорта следует всегда переключать ближний свет фар на дальний.

При наличии передних противотуманных фар нужно использовать их совместно с ближним или дальним светом фар для усиления светового потока - они подсвечивают обочины и помогают раньше заметить приближающихся животных.

В темное время суток животных выдают глаза, которые отражают свет фар, поэтому заметив на дороге или у обочины белые или красные точки, водителю необходимо сразу снижать скорость.

Заметив на дороге зверя, не стоит пытаться испугать его звуком клаксона и фарами. Реакция животного может быть непредсказуемой. Поэтому необходимо максимально снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства, посоветовали в Госавтоинспекции.