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С начала года в Псковской области произошло 21 ДТП с участием детей и подростков

21 ДТП с участием детей и подростков до 16 лет произошло в Псковской области с начала 2021 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил в рамках круглого стола «Безопасное лето» заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков.

В ДТП травмы получили 19 детей, трое погибли, уточнил он и напомнил, что одно смертельное ДТП произошло в Островском районе 28 марта: подросток 2007 года рождения вез на мопеде свою сестру 2013 года и столкнулся микроавтобусом. Оба ребенка погибли.

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Еще одно ДТП случилось 11 мая на повороте в сторону деревни Решетино Псковского района: 8-летняя девочка вышла из автобуса и попала под колеса проезжавшего мимо автомобиля.

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Юрий Шестаков отметил, что в основном несовершеннолетние попадали в ДТП в качестве пассажиров. «Родители не требуют от детей пристегнуться, не используют удерживающие устройства и подвергают их опасности», - сказал он. Половина аварий с участием детей — это случаи, когда дети были в качестве пешеходов.

«Несмотря на наши профилактические мероприятия, все равно происходит много случаев, когда дети выбегают на дорогу из-за деревьев, из-за стоящих машин, неожиданно выбегают во дворе на проезд перед близко идущей машиной», - перечислил Юрий Шестаков.

Большой проблемой он назвал тот факт, что некоторые родители покупают своим детям мопеды, и они на них ездят, не имея навыков вождения. Мопедом можно управлять с 16 лет при наличии удостоверения категории «М», напомнил он.