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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пассажирский автобус и «ГАЗель» столкнулись в Заплюсье

28.05.2021 08:15|ПсковКомментариев: 0

Пассажирский автобус и «ГАЗель» столкнулись в поселке Заплюсье Плюсского района утром 28 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Водитель автобуса, который следовал по маршруту «Минск – Санкт-Петербург», выбрал небезопасную дистанцию до движущейся впереди в попутном направлении автомашины «ГАЗель» и совершил с ней столкновение. «ГАЗель» съехала в кювет.

В автобусе находились 29 пассажиров, их пересадили в другое транспортное средство. В ДТП никто не пострадал.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Теги: #ДТП #Плюсский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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