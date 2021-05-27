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Ночью в Пскове водитель ВАЗа перевернулся и врезался в дерево

Автомобиль ВАЗ-2115 попал в ДТП на улице Советской Армии в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В 23.58 у дома №97 мужчина 1988 года рождения не справился с управлением, съехал в кювет, опрокинулся и совершил наезд на дерево. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.

Кроме того, в ГИБДД уточнили информацию по ДТП в Великих Луках, в котором под колеса «Фольксвагена» попала пожилая женщина. В ведомстве рассказали, что водитель не предоставила преимущество пешеходу.