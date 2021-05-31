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Водитель «Фольксвагена» попал в больницу после наезда встречной машины в Пустошкинском районе

ДТП с пострадавшим произошло на 528-м километре трассы Москва - Балтия. Как сообщили псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, дорожная авария произошла 30 мая в 13.20.

Водитель 1977 года рождения, управляя автомашиной «Хендай Туссан», двигаясь в направлении Пустошки, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, выделенную разметкой 1.5 ПДД. В результате совершил столкновение со встречной автомашиной «Фольксваген Пассат» под управлением мужчины 1975 года рождения.

Водитель «Фольксвагена» доставлен в Великолукскую районную больницу.