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В Пскове полицейские стреляли по автомашине с пьяным водителем. ВИДЕО

В Пскове дорожные полицейские применили табельное оружие для остановки транспортного средства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 30 мая около 22.00 поступило сообщение о том, что около дома №1 по улице Михайловской в деревне Борисовичи (Псковский район) автомобилем ВАЗ-21074 управляет нетрезвый водитель.

Патрульный экипаж отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову незамедлительно выдвинулся по указанному адресу.

На улице Западной в Пскове эта автомашина была обнаружена. Сотрудники ГИБДД предприняли попытку ее остановки. Однако, водитель проигнорировал законные требования стражей порядка и попытался скрыться.

Инспекторы ДПС на патрульной автомашине организовали преследование правонарушителя. На неоднократные требования об остановке транспортного средства, подаваемые с помощью проблесковых маяков красного и синего цвета, а также громкоговорящего устройства, водитель не реагировал. Преследование осуществлялось по улицам Байкова, Западной и Коммунальной. На пересечении улиц Коммунальной и Западной преследуемый совершил ДТП. С места происшествия он скрылся и продолжил движение по улице Коммунальной, Восточному проезду, улицам Кузбасской Дивизии и Юбилейной.

Водитель ВАЗ-21074 двигался на высокой скорости, с выездом на полосу встречного движения. Тем самым создавал реальную угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения, отметили в ведомстве. В этой связи на мосту Александра Невского инспекторы ДПС в соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона № 3 от 07.02.2011 «О полиции» приняли решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства путем его повреждения. Инспектор ДПС произвел предупредительный выстрел и выстрелы в заднее левое колесо преследуемой автомашины.

На пересечении улиц Чудской и Леона Поземского данный автомобиль был остановлен. Водителем оказался гражданин 1993 года рождения. Как показала проведенная экспертиза, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мужчины возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена частью 2 статьи 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства), частью 1 статьи 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора), частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), частью 4 ст.12.15 КоАП РФ – 3 материала (выезд на полосу, предназначенную для встречного движения), частью 2 статьи 12.16 КоАП РФ (поворот через сплошную линию разметки), частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП).

В настоящее время автомашина помещена на специализированную стоянку, а водитель задержан и доставлен в отдел полиции №1 УМВД России по городу Пскову до рассмотрения материалов дела об административном правонарушении в мировом суде города Пскова.