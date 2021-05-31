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«Волга» опрокинулась в Пустошкинском районе

ДТП произошло сегодня, 31 мая, на 12-м километре автодороги Пустошка – Щукино – Алоль. Около 15.00 водитель автомашины ГАЗ 3110 1969 года рождения двигаясь в направлении деревни Щукино, неправильно выбрал скоростной режим и на закруглении автодороги допустил наезд на правую обочину, пишет районная газета «Вперед».

В результате автомобиль совершил съезд в правый придорожный кювет по ходу своего движения с последующим выбросом на проезжую часть. Машина опрокинулась.

Водителя госпитализировали в центральную городскую больницу города Великие Луки. На месте происшествия работали сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Себежский», служащие ПСЧ-26, работники дорожной службы, медики.