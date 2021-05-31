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Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Куньинском районе

Пресс-служба УМВД России по Псковской области опубликовала фото с места смертельного ДТП в Куньинском районе, произошедшего утром 1 июня.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области

Напомним, по предварительной информации, около 5.00 водитель автомобиля «Фольксваген» совершил съезд в кювет и столкновение с деревом. На месте аварии погибли два человека, один скончался в медицинском учреждении, еще один получил травмы.

Установлена личность погибшего водителя, им оказался 27-летний великолучанин.Также известно, что погибшие и раненый - мужчины, добавили в ведомстве.