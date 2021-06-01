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Пожилой петербуржец на скутере стал виновником тройного ДТП в Гдове

Пожилой петербуржец на скутере стал виновником тройного ДТП в Гдове 31 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Около 14.20 на перекрестке улиц Никитина и Карла Маркса водитель скутера «Сузуки», 84-летний житель Санкт-Петербурга, не обеспечил безопасную дистанцию до движущего впереди автомобиля. В результате он совершил столкновение с автомобилем «Рено Трафик», а после — касательное столкновение с машиной «Лада Ларгус», которыми управляли местные жители.

Транспортные средства получили механические повреждения. В результате ДТП пострадал водитель скутера.

Добавим, что все водители были трезвы.