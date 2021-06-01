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Великолучанин попал в ДТП на чужой «Ниве» и скрылся

Полиция установила великолучанина, которого подозревают в угоне автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



В период с 30 по 31 мая от дома в деревне Троица Великолукского района угнали автомобиль «Нива Шевроле». Вскоре угнанное транспортное средство обнаружили у деревни Троица с техническими повреждениями.



Подозреваемый в угоне – безработный 40-летний житель Великолукского района. Он дал признательные показания. В ведомстве рассказали, что мужчина решил «прокатиться» и выбрал для поездки чужую «Ниву», но не справился с управлением, совершил ДТП, после чего бросил автомобиль. «Есть основания полагать, что подозреваемый находился в нетрезвом состоянии», - добавили в УМВД.



По данному факту возбудили уголовное дело, идет следствие. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.