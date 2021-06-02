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В Великих Луках водитель ВАЗа наехал на пешехода и скрылся

В Великих Луках водитель наехал на пешехода и скрылся. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 1 июня в 11.50 на парковке магазина «СтройСам» на улице 3-ей Ударной Армии, 66.

Водитель автомашины ВАЗ-2112 при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра, в результате чего совершил наезд на пешехода 1989 года рождения. Последний получил телесные повреждения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен водитель ВАЗа - гражданин 1959 года рождения.