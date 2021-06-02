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В Острове ВАЗ съехал в кювет, пострадали два человека

ВАЗ съехал в кювет в городе Острове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГИБДД УМВД по Псковской области, ДТП произошло 1 июня в 6.09.

Водитель автомашины ВАЗ-21074, молодой человек 1998 года рождения, на 338-м километре трассы Санкт-Петербург - Невель при повороте на улицу Островских Молодогвардейцев не справился с управлением транспортного средства и съехал в правый кювет по ходу движения.

Пострадали водитель и пассажир 1995 года рождения. Автомашина получила технические повреждения.