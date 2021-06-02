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Острович угнал автомобиль у петербуржца во время праздника и попал в ДТП

Островские полицейские установили личность подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, острович 1998 года рождения угнал автомобиль ВАЗ-2107, припаркованный у дома по улице 25 Октября. О случившемся стражам порядка заявил владелец машины – житель Санкт-Петербурга.

Полиция выяснила, что подозреваемый вместе с потерпевшим находились на одном праздничном мероприятии. Неожиданно острович решил воспользоваться автомобилем гостя из города на Неве без его ведома. Злоумышленник отправился на чужой «семерке» по своим делам, но не справился с управлением и на улице Островских Молодогвардейцев в Острове съехал в кювет. В результате, «ВАЗ» получил технические повреждения.

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Угонщик дал признательные показания. Сейчас ведется расследования, в ходе которого выясняются все обстоятельства произошедшего. Полиция возбудила уголовное дело в отношении нарушителя.