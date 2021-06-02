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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Жительница Москвы уснула за рулем и попала в ДТП в Великолукском районе

02.06.2021 18:34|ПсковКомментариев: 0

Жительница Москвы перевернулась на автомобиле в Великолукском районе 2 июня. Об этом сообщает районная газета «Наш путь».

Фото здесь и далее: газета «Наш путь»

Инцидент произошел на 475-м километре автодороги М9 «Балтия» на повороте в деревню Платоново. Водитель автомобиля «Киа Пиканто» превысила скорость, не справилась с управлением и зацепила дорожное ограждение. После чего автомобиль опрокинулся.

В результате аварии женщина получила незначительные травмы. От медицинской помощи отказалась.

Сотрудники районного ГИБДД добавили, что водитель «немного приснула за рулем». Женщина была пристегнута ремнем безопасности.

Теги: #великие луки #ДТП #авария
Источник: Псковская Лента Новостей
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