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«Нива» перевернулась на Гдовском шоссе из-за «Лады». ФОТО

«Нива» перевернулась на Гдовском шоссе из-за «Лады». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 2 июня около 12.55 на 69-м километре дороги Псков - Гдов - Сланцы.

Водитель автомобиля «Лада Ларгус», мужчина 1969 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, в результате чего выехал на полосу встречного движения (через сплошную линию разметки 1.1. ПДД РФ) и совершил столкновение с автомашиной ВАЗ 212140 (Нива). Водитель «Нивы», мужчина 1961 года рождения, не подал заблаговременно сигнал поворота и совершил поворот через сплошную линию разметки 1.1. ПДД РФ.

В результате ДТП пострадали водители.

Судя по фото, «Нива» получила сильный удар в боковую часть, после чего опрокинулась.