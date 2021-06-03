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Пассажир ВАЗа доставлен в больницу после ДТП в Псковском районе

Пассажир ВАЗа доставлен в Псковскую областную больницу после ДТП. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району.

ДТП произошло около 11.50 в деревне Неелово. Водитель автомобиля «Киа», мужчина, поворачивал налево и не уступил дорогу ВАЗу, в результате чего произошло столкновение.

По предварительной информации, пострадавший 46-летний мужчина получил ушиб грудной клетки. Его доставили в больницу для проведения медицинского осмотра.

В ведомстве добавили, что оба водителя были трезвы.