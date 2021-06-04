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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два водителя госпитализированы после столкновения на трассе в Печорском районе

04.06.2021 20:34|ПсковКомментариев: 0

Две автомашины столкнулись на 42-м километре федеральной дороги Псков – Старый Изборск – граница с Республикой Эстония в Печорском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, столкновение произошло около 19 часов.

По предварительной информации, водитель «Лада Ларгус», женщина 1948 года рождения не предоставила приоритет «Тойоте» под управлением водителя 1981 года рождения при выезде с второстепенной дороги. Пострадали оба водителя.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Теги: #ДТП #печорский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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