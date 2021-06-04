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В Пскове зафиксированы ДТП с участием двух велосипедистов и двух мотоциклистов

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух велосипедистов зарегистрировано поздним вечером в пятницу в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону, сообщение о ДТП на улице Яна Райниса поступило в 22.21 4 июня.

Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

Подробности происшествия уточняются.

Кроме того, вечером в пятницу, в 21:27, на 3-м км автодороги Псков - Родина произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и двух мотоциклов. Обстоятельства аварии также выясняются. По предварительным данным, есть пострадавшие.