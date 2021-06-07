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В Пскове устанавливается степень вреда здоровью пострадавшего в ДТП с фурой

Устанавливается степень вреда здоровью, нанесенного водителю легкового автомобиля в ДТП с грузовиком на трассе в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, у мужчины выявлено множество травм.

В диагнозе у пострадавшего указаны политравма, ушиб головного мозга, перелом костей таза, переломы левой голени и левого предплечья, пятого и шестого ребер слева, ушиб грудной клетки. Мужчина находится в реанимационном отделении.

Водитель грузовика «Вольво» в объяснении сообщил полиции сообщил, что следовал в сторону Гродно. Ему навстречу выехал водитель «Рено». Больше на дороге никого не было. По предположению водителя «Вольво», человек за рулем легковой автомашины мог заснуть. Так это или нет, будет установлено в ходе расследования.

Напомним, столкновение произошло 6 июня в 8.58 на 289-м километре автодороги в Пскове. Водитель 1968 года рождения, житель Пскова, управляя «Рено SR», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Вольво FH» с полуприцепом под управлением жителя Бобруйска 1965 года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель «Рено», сейчас он находится в реанимационном отделении Псковской областной больницы.